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Названы регионы с самыми высокими вознаграждениями за подработку

Названы регионы с самыми высокими вознаграждениями за подработку - 19.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими вознаграждениями за подработку

Самые высокие вознаграждения за подработку в январе-августе 2026 года работодатели в России предлагали в Сахалинской области, Якутии и Республике Алтай,... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:50+0300

2026-09-19T10:50+0300

2026-09-19T10:50+0300

бизнес

россия

якутия

сахалин

алтай

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Самые высокие вознаграждения за подработку в январе-августе 2026 года работодатели в России предлагали в Сахалинской области, Якутии и Республике Алтай, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Подработки". "Сахалинская область стала лидером по размеру предлагаемых вознаграждений за подработку - в январе-августе 2026 года исполнителям здесь предлагали в среднем 6 876 рублей за смену (+11% год к году). Здесь на самые высокие средние предлагаемые вознаграждения могли рассчитывать водители и курьеры - им предлагали около 6 998 рублей за смену", - говорится в исследовании. В Якутии исполнителям в среднем предлагали 6 572 рубля за смену, что на 9% больше, чем годом ранее. Здесь, как и на Сахалине, больше всего можно было получить на сменах для водителей и курьеров - около 6 998 рублей. Третью строчку занял Алтай: среднее предлагаемое вознаграждение за смену составило 6 526 рублей - на 9% выше в годовом выражении. Водители и курьеры также вошли здесь в число самых высокооплачиваемых вариантов подработки - им предлагали около 6 649 рублей за смену. "Региональные различия в размере вознаграждений за подработку во многом отражают специфику локальных рынков и структуру спроса на исполнителей", - отметил старший директор "Авито Подработки" Дмитрий Королев, его слова приводятся в сообщении. "В транспортных и логистических задачах, например, размер выплаты может быть выше благодаря особенностям самих смен и требованиям к исполнителям", - добавил он.

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бизнес, россия, якутия, сахалин, алтай