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Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте
Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте - 19.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:58+0300
2026-09-19T12:58+0300
2026-09-19T12:58+0300
бизнес
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... при участии заинтересованных комиссий Государственного совета Российской Федерации с учетом формирования стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года принять дополнительные меры, направленные на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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бизнес, владимир путин, михаил мишустин
Бизнес, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте
Путин поручил кабмину принять меры по сокращению дефицита кадров в общественном транспорте
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина
по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... при участии заинтересованных комиссий Государственного совета Российской Федерации с учетом формирования стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года принять дополнительные меры, направленные на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.