https://1prime.ru/20260919/putin-873466563.html

Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте

Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте - 19.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T12:58+0300

2026-09-19T12:58+0300

2026-09-19T12:58+0300

бизнес

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... при участии заинтересованных комиссий Государственного совета Российской Федерации с учетом формирования стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года принять дополнительные меры, направленные на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владимир путин, михаил мишустин