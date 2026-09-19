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Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах
Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах - 19.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:59+0300
2026-09-19T12:59+0300
бизнес
россия
херсонская область
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок - до 1 декабря.
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бизнес, россия, херсонская область, владимир путин, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Херсонская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин
12:59 19.09.2026
 
Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах

Путин поручил представить предложения по восстановлению работы транспорта в новых регионах

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок - до 1 декабря.
 
БизнесРОССИЯХерсонская областьВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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