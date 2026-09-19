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Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах

Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах - 19.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил восстановить работу транспорта в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T12:59+0300

2026-09-19T12:59+0300

2026-09-19T12:59+0300

бизнес

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херсонская область

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок - до 1 декабря.

херсонская область

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бизнес, россия, херсонская область, владимир путин, михаил мишустин