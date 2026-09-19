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Путин поручил внедрить ИИ в общественном транспорте

Путин поручил внедрить ИИ в общественном транспорте - 19.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил внедрить ИИ в общественном транспорте

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту внедрения ИИ в управление пассажирскими перевозками для общественного транспорта. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:01+0300

2026-09-19T13:01+0300

2026-09-19T13:01+0300

бизнес

технологии

московская область

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту внедрения ИИ в управление пассажирскими перевозками для общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экономика данных" и при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу управления пассажирскими перевозками для всех видов общественного транспорта, предусмотрев в том числе применение таких технологий в целях прогнозирования спроса на перевозки, оптимизации расписания движения и маршрутных сетей общественного транспорта, анализа технического состояния подвижного состава, создания интеллектуальных чат-ботов и голосовых ассистентов для пассажиров", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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бизнес, технологии, московская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей воробьев