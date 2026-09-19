https://1prime.ru/20260919/putin-873466968.html

Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"

Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс" - 19.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть использование единой биометрической системы, платформы "Макс" для безналичной оплаты в общественном... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:03+0300

2026-09-19T13:03+0300

2026-09-19T13:03+0300

россия

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть использование единой биометрической системы, платформы "Макс" для безналичной оплаты в общественном транспорте. Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Эффективная транспортная система", "Экономика данных" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации... рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа Макс" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в перечне. Как отмечается в документе, доклад необходимо представить до 25 декабря, далее – раз в полгода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин