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Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"
Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс" - 19.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть использование единой биометрической системы, платформы "Макс" для безналичной оплаты в общественном... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:03+0300
2026-09-19T13:03+0300
2026-09-19T13:03+0300
россия
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть использование единой биометрической системы, платформы "Макс" для безналичной оплаты в общественном транспорте. Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Эффективная транспортная система", "Экономика данных" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации... рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа Макс" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в перечне. Как отмечается в документе, доклад необходимо представить до 25 декабря, далее – раз в полгода.
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россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть оплату проезда через биометрию и платформу "Макс"
Путин поручил рассмотреть использование "Макс" для безналичной оплаты в транспорте
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть использование единой биометрической системы, платформы "Макс" для безналичной оплаты в общественном транспорте.
Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Эффективная транспортная система", "Экономика данных" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации... рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа Макс" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в перечне.
Как отмечается в документе, доклад необходимо представить до 25 декабря, далее – раз в полгода.