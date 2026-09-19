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В четырех регионах протестируют беспилотный транспорт для ветеранов СВО - 19.09.2026, ПРАЙМ
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В четырех регионах протестируют беспилотный транспорт для ветеранов СВО
В четырех регионах протестируют беспилотный транспорт для ветеранов СВО - 19.09.2026, ПРАЙМ
В четырех регионах протестируют беспилотный транспорт для ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта с операторами из числа... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:03+0300
2026-09-19T13:03+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
бурятия
владимир путин
михаил мишустин
алексей цыденов
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта с операторами из числа ветеранов СВО. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система":... обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Бурятии, глава комиссии госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, бурятия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Бурятия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Цыденов
13:03 19.09.2026
 
В четырех регионах протестируют беспилотный транспорт для ветеранов СВО

Путин поручил протестировать в четырех регионах беспилотный транспорт для ветеранов СВО

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта с операторами из числа ветеранов СВО.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система":... обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Бурятии, глава комиссии госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБурятияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей Цыденов
 
 
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