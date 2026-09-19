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Кабмин РФ изменит законодательство по использованию дорожных фондов
Кабмин РФ изменит законодательство по использованию дорожных фондов - 19.09.2026, ПРАЙМ
Кабмин РФ изменит законодательство по использованию дорожных фондов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения в законодательстве по использованию дорожных фондов для развития общественного... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:05+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения в законодательстве по использованию дорожных фондов для развития общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих отдельные направления использования средств дорожных фондов, связанные с транспортным обслуживанием населения и развитием общественного транспорта", - говорится в перечне поручений. Согласно документу, также должны быть определены источники финансирования и рассмотрен вопрос о выделении не менее 25% прогнозируемого объема доходов региональных бюджетов от уплаты штрафов за нарушение ПДД, а также части прогнозируемого объема доходов федерального бюджета от отдельных неналоговых поступлений. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Бурятии, глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов. Согласно перечню, срок исполнения поручения – 25 декабря.
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бизнес, россия, бурятия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Цыденов, Госсовет
Кабмин РФ изменит законодательство по использованию дорожных фондов
Кабмин РФ обеспечит изменения в законодательстве по использованию дорожных фондов
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения в законодательстве по использованию дорожных фондов для развития общественного транспорта.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина
по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих отдельные направления использования средств дорожных фондов, связанные с транспортным обслуживанием населения и развитием общественного транспорта", - говорится в перечне поручений.
Согласно документу, также должны быть определены источники финансирования и рассмотрен вопрос о выделении не менее 25% прогнозируемого объема доходов региональных бюджетов от уплаты штрафов за нарушение ПДД, а также части прогнозируемого объема доходов федерального бюджета от отдельных неналоговых поступлений.
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин
и глава Бурятии
, глава комиссии Госсовета
по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов
.
Согласно перечню, срок исполнения поручения – 25 декабря.