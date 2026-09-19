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Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в транспорте

Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в транспорте - 19.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в транспорте

Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышение прозрачности платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и роста безналичной... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:34+0300

2026-09-19T13:34+0300

2026-09-19T13:34+0300

бизнес

россия

московская область

владимир путин

михаил мишустин

алексей цыденов

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для повышение прозрачности платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и роста безналичной оплаты. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Эффективная транспортная система", "Экономика данных" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации:... принять меры, направленные на повышение прозрачности платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и увеличение доли безналичной оплаты, предусмотрев возможность безналичной оплаты таких услуг в автономном режиме (с сохранением возможности оплаты проезда в общественном транспорте с использованием наличных денежных средств)", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава комиссии госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

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бизнес, россия, московская область, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов