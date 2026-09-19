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Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области

Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области - 19.09.2026, ПРАЙМ

Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области

Американский самолет-разведчик более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, сделав несколько кругов, следует из изученных РИА... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T16:46+0300

2026-09-19T16:46+0300

2026-09-19T16:46+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, сделав несколько кругов, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и по состоянию на 15.11 мск летит над территорией Польши. Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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