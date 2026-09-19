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Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области
Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области - 19.09.2026, ПРАЙМ
Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области
Американский самолет-разведчик более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, сделав несколько кругов, следует из изученных РИА... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T16:46+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, сделав несколько кругов, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и по состоянию на 15.11 мск летит над территорией Польши. Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области
Самолет-разведчик США ARTEMIS II облетал территорию вокруг Калининградской области