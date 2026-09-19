https://1prime.ru/20260919/reputatsiya-873469361.html

В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта

В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта - 19.09.2026, ПРАЙМ

В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта

В России с 1 ноября 2026 года начнут проверять деловую репутацию руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые производят и продают этиловый спирт и... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T17:29+0300

2026-09-19T17:29+0300

2026-09-19T17:29+0300

бизнес

промышленность

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В России с 1 ноября 2026 года начнут проверять деловую репутацию руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые производят и продают этиловый спирт и алкоголь, следует из постановления, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так, согласно документу, контролирующие органы будут следить за тем, чтобы в специальном перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией не было сведений о владельцах компании, членах советов директоров и исполнительных органов, директорах и главных бухгалтерах. Это касается организаций, у которых есть лицензия на производство этилового спирта, в том числе для фармацевтики, а также на производство, хранение и поставки спиртных напитков. Винодельческой продукции новое требование не коснется. Кроме того, постановление упрощает оформление документов по некоторым проверкам. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, михаил мишустин