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В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта - 19.09.2026, ПРАЙМ
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В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта
В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта - 19.09.2026, ПРАЙМ
В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта
В России с 1 ноября 2026 года начнут проверять деловую репутацию руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые производят и продают этиловый спирт и... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T17:29+0300
2026-09-19T17:29+0300
бизнес
промышленность
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В России с 1 ноября 2026 года начнут проверять деловую репутацию руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые производят и продают этиловый спирт и алкоголь, следует из постановления, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так, согласно документу, контролирующие органы будут следить за тем, чтобы в специальном перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией не было сведений о владельцах компании, членах советов директоров и исполнительных органов, директорах и главных бухгалтерах. Это касается организаций, у которых есть лицензия на производство этилового спирта, в том числе для фармацевтики, а также на производство, хранение и поставки спиртных напитков. Винодельческой продукции новое требование не коснется. Кроме того, постановление упрощает оформление документов по некоторым проверкам. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
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бизнес, промышленность, михаил мишустин
Бизнес, Промышленность, Михаил Мишустин
17:29 19.09.2026
 
В России начнут проверять репутацию производителей этилового спирта

В России начнут проверять деловую репутацию руководителей компаний, производящих спирт

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В России с 1 ноября 2026 года начнут проверять деловую репутацию руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые производят и продают этиловый спирт и алкоголь, следует из постановления, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Так, согласно документу, контролирующие органы будут следить за тем, чтобы в специальном перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией не было сведений о владельцах компании, членах советов директоров и исполнительных органов, директорах и главных бухгалтерах.
Это касается организаций, у которых есть лицензия на производство этилового спирта, в том числе для фармацевтики, а также на производство, хранение и поставки спиртных напитков. Винодельческой продукции новое требование не коснется.
Кроме того, постановление упрощает оформление документов по некоторым проверкам.
Постановление вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
 
БизнесПромышленностьМихаил Мишустин
 
 
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