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Росстат назвал регионы с низкой безработицей - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Росстат назвал регионы с низкой безработицей
Росстат назвал регионы с низкой безработицей - 19.09.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал регионы с низкой безработицей
Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:51+0300
2026-09-19T10:51+0300
общество
москва
санкт-петербург
московская область
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, минимальные показатели зафиксированы в Москве (1,1%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Московской области (1,9%). В число регионов с низкой безработицей также вошли Калужская (0,8%), Новгородская (1%), Нижегородская (0,9%), Самарская (1,6%) области, республики Татарстан (1,7%) и Башкортостан (1,4%), Ямало-Ненецкий (1,1%) и Ханты-Мансийский (1%) автономные округа и Хабаровский край (0,9%). Средний уровень безработицы по России за май - июль 2026 года составил 2,2%. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что отечественные компании и предприятия работают устойчиво, а безработица в стране находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%.
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общество , москва, санкт-петербург, московская область, владимир путин
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Владимир Путин
10:51 19.09.2026
 
Росстат назвал регионы с низкой безработицей

Росстат: уровень безработицы 2% или ниже зафиксировали в 54 регионах России за май-июль

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, минимальные показатели зафиксированы в Москве (1,1%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Московской области (1,9%). В число регионов с низкой безработицей также вошли Калужская (0,8%), Новгородская (1%), Нижегородская (0,9%), Самарская (1,6%) области, республики Татарстан (1,7%) и Башкортостан (1,4%), Ямало-Ненецкий (1,1%) и Ханты-Мансийский (1%) автономные округа и Хабаровский край (0,9%).
Средний уровень безработицы по России за май - июль 2026 года составил 2,2%.
Ранее в сентябре президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что отечественные компании и предприятия работают устойчиво, а безработица в стране находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%.
 
ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьВладимир Путин
 
 
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