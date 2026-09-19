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Росстат назвал регионы с низкой безработицей

Росстат назвал регионы с низкой безработицей - 19.09.2026, ПРАЙМ

Росстат назвал регионы с низкой безработицей

Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:51+0300

2026-09-19T10:51+0300

2026-09-19T10:51+0300

общество

москва

санкт-петербург

московская область

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль 2026 года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, минимальные показатели зафиксированы в Москве (1,1%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Московской области (1,9%). В число регионов с низкой безработицей также вошли Калужская (0,8%), Новгородская (1%), Нижегородская (0,9%), Самарская (1,6%) области, республики Татарстан (1,7%) и Башкортостан (1,4%), Ямало-Ненецкий (1,1%) и Ханты-Мансийский (1%) автономные округа и Хабаровский край (0,9%). Средний уровень безработицы по России за май - июль 2026 года составил 2,2%. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что отечественные компании и предприятия работают устойчиво, а безработица в стране находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%.

москва

санкт-петербург

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общество , москва, санкт-петербург, московская область, владимир путин