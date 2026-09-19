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Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии
Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии - 19.09.2026, ПРАЙМ
Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии
Американский самолет-разведчик, который более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, совершил посадку в Румынии, следует из... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T18:00+0300
2026-09-19T18:00+0300
румыния
москва
черное море
нато
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик, который более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, совершил посадку в Румынии, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Bombardier ARTEMIS II утром в субботу вылетел из Румынии в северном направлении и в течение более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области, сделав несколько кругов. Примерно в 14.55 мск он повернул обратно на юг и приблизительно в 17.17 мск совершил посадку в румынском международном аэропорту имени Михаила Когэлничану. Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20260919/razvedchik-873469219.html
румыния
москва
черное море
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румыния, москва, черное море, нато, мид рф
РУМЫНИЯ, МОСКВА, Черное море, НАТО, МИД РФ
18:00 19.09.2026
 
Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии

Самолет-разведчик, облетевший территорию вокруг Калининградской области, сел в Румынии

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик, который более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, совершил посадку в Румынии, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет Bombardier ARTEMIS II утром в субботу вылетел из Румынии в северном направлении и в течение более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области, сделав несколько кругов. Примерно в 14.55 мск он повернул обратно на юг и приблизительно в 17.17 мск совершил посадку в румынском международном аэропорту имени Михаила Когэлничану.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
Американский самолет облетал территорию вокруг Калининградской области
16:46
 
РУМЫНИЯМОСКВАЧерное мореНАТОМИД РФ
 
 
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