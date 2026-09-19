https://1prime.ru/20260919/samolet-873469987.html

Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии

Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии - 19.09.2026, ПРАЙМ

Американский самолет-разведчик совершил посадку в Румынии

Американский самолет-разведчик, который более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, совершил посадку в Румынии, следует из... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T18:00+0300

2026-09-19T18:00+0300

2026-09-19T18:00+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик, который более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области России, совершил посадку в Румынии, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Bombardier ARTEMIS II утром в субботу вылетел из Румынии в северном направлении и в течение более четырех часов облетал территорию вокруг Калининградской области, сделав несколько кругов. Примерно в 14.55 мск он повернул обратно на юг и приблизительно в 17.17 мск совершил посадку в румынском международном аэропорту имени Михаила Когэлничану. Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20260919/razvedchik-873469219.html

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москва

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