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ЦАР рассчитывает на углубление экономического сотрудничества с Россией
ЦАР рассчитывает на углубление экономического сотрудничества с Россией - 19.09.2026, ПРАЙМ
ЦАР рассчитывает на углубление экономического сотрудничества с Россией
Председатель Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики Альфред Полоко в беседе с РИА Новости выразил надежду на более тесное... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T17:33+0300
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики Альфред Полоко в беседе с РИА Новости выразил надежду на более тесное экономическое взаимодействие с Россией. По его словам, такое сотрудничество способствовало бы стабилизации ситуации в ЦАР. Заявление было сделано в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Полоко также отметил, что Москва и Банги могли бы нарастить кооперацию в транспортной сфере. Он подчеркнул важность обеспечения транспортной доступности страны, развития речных путей, автомобильных дорог и железнодорожного сообщения.Ранее, в конце июля, министерство транспорта РФ подтвердило заинтересованность в совместных с ЦАР проектах по подготовке кадров для транспортной отрасли и развитию железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.
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россия, бизнес, цар, москва
РОССИЯ, Бизнес, ЦАР, МОСКВА
ЦАР рассчитывает на углубление экономического сотрудничества с Россией
Глава экономсовета ЦАР Полоко заявил о важности развития транспорта и стабилизации страны