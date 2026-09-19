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Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени

Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени - 19.09.2026, ПРАЙМ

Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени

Отопительный сезон в Москве может начаться на одну-две недели позже из-за теплой осени, то есть в период с 15 по 20 октября, сообщил в интервью РИА Новости... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:53+0300

2026-09-19T10:53+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон в Москве может начаться на одну-две недели позже из-за теплой осени, то есть в период с 15 по 20 октября, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По климату обычно "коммунальная" осень наступает в Москве с 5 октября и далее. "Коммунальная осень", или начало отопительного сезона, наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс восемь градусов и ниже в течение пяти суток подряд", - рассказал Тишковец. По его словам, ключевой критерий - не разовое похолодание, а устойчивая тенденция. Решение принимают местные власти - именно они отслеживают прогноз погоды и, как только пятидневный порог пройден, они обязаны запустить отопление не позднее следующего дня. "С учетом "теплого" прогноза на октябрь, а месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, - срок начала отопительного сезона будет сдвинут на неделю-две вправо - примерно в период с 15 по 20 октября", - добавил синоптик.

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