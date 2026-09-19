Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подписал закон о введении санкций против России - 19.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260919/tramp-873462784.html
Трамп подписал закон о введении санкций против России
Трамп подписал закон о введении санкций против России - 19.09.2026, ПРАЙМ
Трамп подписал закон о введении санкций против России
Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически -... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:49+0300
2026-09-19T10:50+0300
мировая экономика
сша
иран
украина
дональд трамп
линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению. Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США. "Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", - заявили в Белом доме. Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом. Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
сша
иран
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, украина, дональд трамп, линдси грэм
Мировая экономика, США, ИРАН, УКРАИНА, Дональд Трамп, Линдси Грэм
10:49 19.09.2026 (обновлено: 10:50 19.09.2026)
 
Трамп подписал закон о введении санкций против России

Белый дом: Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.
Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.
"Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", - заявили в Белом доме.
Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.
Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений.
Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
 
Мировая экономикаСШАИРАНУКРАИНАДональд ТрампЛиндси Грэм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала