Трамп подписал закон о введении санкций против России
Белый дом: Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.
Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.
"Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", - заявили в Белом доме.
Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.
Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений.
Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.