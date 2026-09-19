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Трамп подписал закон о введении санкций против России

Трамп подписал закон о введении санкций против России - 19.09.2026, ПРАЙМ

Трамп подписал закон о введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически -... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:49+0300

2026-09-19T10:49+0300

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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению. Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США. "Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", - заявили в Белом доме. Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом. Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.

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мировая экономика, сша, иран, украина, дональд трамп, линдси грэм