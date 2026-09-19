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В США рассказали, когда закон о санкциях против России потеряет силу - 19.09.2026, ПРАЙМ
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В США рассказали, когда закон о санкциях против России потеряет силу
В США рассказали, когда закон о санкциях против России потеряет силу - 19.09.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, когда закон о санкциях против России потеряет силу
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях потеряет силу после урегулирования на Украине, заявил РИА Новости доцент... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:52+0300
2026-09-19T10:52+0300
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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях потеряет силу после урегулирования на Украине, заявил РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен. "Поскольку закон касается только текущей ситуации (связанной с украинским урегулированием - ред.), он дает очень ограниченные полномочия. Как только конфликт будет разрешен, он утратит значимость", - сказал Меллен. Как сообщил Белый дом, Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Документ позволит президенту вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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мировая экономика, общество , сша, украина, дональд трамп, линдси грэм
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Линдси Грэм
10:52 19.09.2026
 
В США рассказали, когда закон о санкциях против России потеряет силу

Доцент Меллен: закон о санкциях против России потеряет силу после урегулирования конфликта

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях потеряет силу после урегулирования на Украине, заявил РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен.
"Поскольку закон касается только текущей ситуации (связанной с украинским урегулированием - ред.), он дает очень ограниченные полномочия. Как только конфликт будет разрешен, он утратит значимость", - сказал Меллен.
Как сообщил Белый дом, Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Документ позволит президенту вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампЛиндси Грэм
 
 
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