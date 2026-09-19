https://1prime.ru/20260919/transport-873466724.html

Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта

Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта - 19.09.2026, ПРАЙМ

Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 января 2027 года внести изменения в правила субсидирования из госбюджета обновления общественного... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:00+0300

2026-09-19T13:00+0300

2026-09-19T13:00+0300

бизнес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873466724.jpg?1789812029

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 января 2027 года внести изменения в правила субсидирования из госбюджета обновления общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: а) внести в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление общественного транспорта изменения, предусмотрев расширение направлений использования субсидий, в том числе обеспечение возможности их использования для развития инфраструктуры общественного транспорта (включая городской наземный электрический транспорт)... Срок – 15 января 2027 года", - говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин