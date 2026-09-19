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Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта
Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта - 19.09.2026, ПРАЙМ
Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 января 2027 года внести изменения в правила субсидирования из госбюджета обновления общественного... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:00+0300
2026-09-19T13:00+0300
2026-09-19T13:00+0300
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 января 2027 года внести изменения в правила субсидирования из госбюджета обновления общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: а) внести в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление общественного транспорта изменения, предусмотрев расширение направлений использования субсидий, в том числе обеспечение возможности их использования для развития инфраструктуры общественного транспорта (включая городской наземный электрический транспорт)... Срок – 15 января 2027 года", - говорится в документе.
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бизнес, владимир путин
Кабмин изменит правила субсидирования обновления общественного транспорта
Кабмин РФ изменит правила субсидирования из госбюджета обновления общественного транспорта
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 января 2027 года внести изменения в правила субсидирования из госбюджета обновления общественного транспорта.
Соответствующий перечень поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: а) внести в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление общественного транспорта изменения, предусмотрев расширение направлений использования субсидий, в том числе обеспечение возможности их использования для развития инфраструктуры общественного транспорта (включая городской наземный электрический транспорт)... Срок – 15 января 2027 года", - говорится в документе.