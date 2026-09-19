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В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели

В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели - 19.09.2026, ПРАЙМ

В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели

В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели производства Минского автомобильного завода, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T17:30+0300

2026-09-19T17:30+0300

2026-09-19T17:31+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

белоруссия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – ПРАЙМ. В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели производства Минского автомобильного завода, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "В Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели производства Минского автомобильного завода. Современные низкопольные машины вскоре выйдут на маршруты городского Троллейбусного парка №1", - говорится в сообщении. До конца этого года петербургский "Горэлектротранс" получит из Белоруссии 86 новых троллейбусов модели МАЗ 303Т22. Троллейбусы МАЗ вмещают 90 пассажиров, для 34 из них предусмотрены посадочные места. Они оснащены такими функциями, как понижение пола на остановках, выдвижение аппарели для посадки маломобильных пассажиров, подогрев пола в зоне дверных проемов. Также на борту находится аппаратура для климат-контроля, наблюдения за состоянием водителя и подсчета числа пассажиров. Запас автономного хода в 250 метров позволяет оперативно объезжать препятствия или аварийные участки без использования контактной сети. "По поручению президента России мы проводим самое масштабное обновление парка пассажирского транспорта с советских времен. Один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы – "Удобный общественный транспорт". Уже несколько лет у нас в городе эксплуатируются только низкопольные модели троллейбусов. Они комфортны для родителей с колясками, маломобильных пассажиров и людей "серебряного возраста", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, троллейбусы белорусского производства уже хорошо себя зарекомендовали на городских маршрутах. Маршрутную сеть Петербурга сейчас обслуживают более 820 троллейбусов. Почти 250 из них произведены другим минским предприятием "Белкоммунмаш".

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бизнес, россия, санкт-петербург, белоруссия, александр беглов