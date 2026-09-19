https://1prime.ru/20260919/tsifrovoy-873464851.html

Опрос показал отношение россиян к запуску цифрового рубля

Опрос показал отношение россиян к запуску цифрового рубля - 19.09.2026, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к запуску цифрового рубля

Две трети россиян положительно отнеслись к запуску цифрового рубля, назвав его главным преимуществом отсутствие комиссий и лимитов на переводы, при этом 12%... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:58+0300

2026-09-19T10:58+0300

2026-09-19T10:58+0300

россия

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873464851.jpg?1789804689

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Две трети россиян положительно отнеслись к запуску цифрового рубля, назвав его главным преимуществом отсутствие комиссий и лимитов на переводы, при этом 12% пока не видят смысла в использовании этой формы нацвалюты, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. С этой даты появилась возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. "Положительно относятся к массовому внедрению цифрового рубля - 64% россиян. Нейтральную позицию заняли 24%, а отрицательно о массовом внедрении цифрового рубля отозвались 12%", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи россиян. Так, те, кто положительно отнеслись к запуску цифрового рубля, считают главным преимуществом отсутствие комиссий и лимитов на переводы, которые сейчас есть в Системе быстрых платежей (СБП), а также независимость сбережений от конкретного банка. А те, кто отозвались отрицательно, объясняют это тем, что не понимают, зачем менять привычную оплату картой или QR-кодом на что-то новое, если безналичные расчеты и без того работают. В то же время 18% опрошенных сообщили, что уже оплачивали свои покупки цифровым рублем, а 45% готовы начать пользоваться им в повседневных платежах уже в ближайшее время. Каждый четвертый признался, что планирует попробовать новую форму денег позже, когда она станет более распространенной и привычной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе говорила, что россияне за десять дней после запуска цифрового рубля открыли 87 тысяч кошельков для него и провели 50 тысяч операций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина