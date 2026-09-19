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Число туристов из России в Китае значительно возросло, заявил посол

Число туристов из России в Китае значительно возросло, заявил посол - 19.09.2026, ПРАЙМ

Число туристов из России в Китае значительно возросло, заявил посол

Число туристов из России в Китае после введения безвизового режима значительно возросло, за шесть месяцев 2026 года КНР посетили 1,6 миллиона туристов из РФ,... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:56+0300

2026-09-19T10:56+0300

2026-09-19T10:56+0300

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ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Число туристов из России в Китае после введения безвизового режима значительно возросло, за шесть месяцев 2026 года КНР посетили 1,6 миллиона туристов из РФ, заявил в субботу посол России в Китае Игорь Моргулов. "(Наших туристов - ред.) с прошлого года, начиная с момента, когда мы ввели безвизовой режим с Китаем, количество их значительно возросло. За первые шесть месяцев этого года Китай с туристическими целями посетили более 1,6 миллиона наших сограждан", - сказал Моргулов журналистам. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что более двух миллионов россиян побывали в Китае в прошлом году и более миллиона граждан КНР посетили Россию. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС отмечал, что турпоток между РФ и КНР благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%. Тогда же Путин заявила, что Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. В сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости, заявлял, что Россия и Китай проводят консультации по введению полного безвизового режима, после которых этот вопрос может быть решен.

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туризм, бизнес, россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос, мид рф