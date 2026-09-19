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Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении пройдет в Москве - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении пройдет в Москве
Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении пройдет в Москве - 19.09.2026, ПРАЙМ
Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении пройдет в Москве
Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству планируется провести в Москве, сообщает официальная газета "Нейтральный... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:54+0300
2026-09-19T10:54+0300
россия
мировая экономика
туркмения
москва
ашхабад
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 19 сен - ПРАЙМ. Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству планируется провести в Москве, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Предыдущее, 13-е заседание туркмено-российской межправительственной комиссии состоялось в октябре прошлого года в Ашхабаде. "Заместитель председателя кабинета министров Нокергулы Атагулыев доложил о ходе подготовки к 14-му заседанию межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченному к проведению в городе Москва", - говорится в сообщении. В повестку дня предстоящего заседания планируется включить вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, транспортно-коммуникационной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, финансово-банковском комплексе, таможне и сфере цифровых технологий. Помимо этого, стороны могут обсудить перспективы расширения партнерства в области образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, государственного кадастра, а также взаимодействия на уровне деловых кругов. Как отмечается в сообщении, заслушав доклад, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назвал Россию одним из близких партнеров страны, с которым сложились дружественные отношения. Глава государства подчеркнул значимость тщательной подготовки к предстоящему заседанию комиссии, одобрил предложенный туркменской стороной состав делегации и поручил вице-премьеру организовать необходимую работу.
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россия, мировая экономика, туркмения, москва, ашхабад, сердар бердымухамедов
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, МОСКВА, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов
10:54 19.09.2026
 
Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении пройдет в Москве

Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении состоится в Москве

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АШХАБАД, 19 сен - ПРАЙМ. Очередное заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству планируется провести в Москве, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Предыдущее, 13-е заседание туркмено-российской межправительственной комиссии состоялось в октябре прошлого года в Ашхабаде.
"Заместитель председателя кабинета министров Нокергулы Атагулыев доложил о ходе подготовки к 14-му заседанию межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченному к проведению в городе Москва", - говорится в сообщении.
В повестку дня предстоящего заседания планируется включить вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, транспортно-коммуникационной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, финансово-банковском комплексе, таможне и сфере цифровых технологий.
Помимо этого, стороны могут обсудить перспективы расширения партнерства в области образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, государственного кадастра, а также взаимодействия на уровне деловых кругов.
Как отмечается в сообщении, заслушав доклад, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назвал Россию одним из близких партнеров страны, с которым сложились дружественные отношения.
Глава государства подчеркнул значимость тщательной подготовки к предстоящему заседанию комиссии, одобрил предложенный туркменской стороной состав делегации и поручил вице-премьеру организовать необходимую работу.
 
РОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯМОСКВААшхабадСердар Бердымухамедов
 
 
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