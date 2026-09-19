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Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии - 19.09.2026, ПРАЙМ

Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более 20 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:52+0300

2026-09-19T10:52+0300

2026-09-19T10:52+0300

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более 20 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария на сетях произошла в субботу утром. "Из-за аварии на сетях... без электроснабжения остались более 20 тысяч жителей на территории Первореченского района. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

владивосток

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владивосток