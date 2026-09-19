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Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе

Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе - 19.09.2026, ПРАЙМ

Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе

Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:42+0300

2026-09-19T10:42+0300

2026-09-19T10:45+0300

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БЕЛГРАД, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент в пятницу принял участие в саммите государств Карпатского региона на Украине. По его словам, это нужно для развития, экономических торговых связей и инфраструктуры стран-участников инициативы в нынешних условиях. "Премьер Чехии... и Польши сделали заявления о том, что нас ждет "ад" в Европе и, судя по ценам нефти и газа, они недалеки от истины. Когда видите, каковы цены топлива в Германии, Австрии, вам ясно, что мы сталкиваемся с большими проблемами, поэтому должны будем сегодня принимать дополнительные решения и выделять еще топлива, особенно дизеля, из наших резервов", - сказал Вучич в видеобращении в Instagram*. Министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов. Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил лицензию на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская

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газ, чехия, польша, европа, александр вучич, дональд туск, instagram, mol