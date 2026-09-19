Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе
Вучич: премьеры Чехии и Польши недалеки от истины, говоря, что Европу ждет "ад"
БЕЛГРАД, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский президент в пятницу принял участие в саммите государств Карпатского региона на Украине. По его словам, это нужно для развития, экономических торговых связей и инфраструктуры стран-участников инициативы в нынешних условиях.
"Премьер Чехии... и Польши сделали заявления о том, что нас ждет "ад" в Европе и, судя по ценам нефти и газа, они недалеки от истины. Когда видите, каковы цены топлива в Германии, Австрии, вам ясно, что мы сталкиваемся с большими проблемами, поэтому должны будем сегодня принимать дополнительные решения и выделять еще топлива, особенно дизеля, из наших резервов", - сказал Вучич в видеобращении в Instagram*.
Министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка.
Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов.
Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил лицензию на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.
* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская
* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская