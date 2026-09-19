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Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе
Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе - 19.09.2026, ПРАЙМ
Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе
Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:42+0300
2026-09-19T10:45+0300
газ
чехия
польша
европа
александр вучич
дональд туск
instagram
mol
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БЕЛГРАД, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент в пятницу принял участие в саммите государств Карпатского региона на Украине. По его словам, это нужно для развития, экономических торговых связей и инфраструктуры стран-участников инициативы в нынешних условиях. "Премьер Чехии... и Польши сделали заявления о том, что нас ждет "ад" в Европе и, судя по ценам нефти и газа, они недалеки от истины. Когда видите, каковы цены топлива в Германии, Австрии, вам ясно, что мы сталкиваемся с большими проблемами, поэтому должны будем сегодня принимать дополнительные решения и выделять еще топлива, особенно дизеля, из наших резервов", - сказал Вучич в видеобращении в Instagram*. Министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов. Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил лицензию на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская
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газ, чехия, польша, европа, александр вучич, дональд туск, instagram, mol
Газ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Александр Вучич, Дональд Туск, Instagram, MOL
10:42 19.09.2026 (обновлено: 10:45 19.09.2026)
 
Вучич прокомментировал слова премьеров Чехии и Польши о "аде" в Европе

Вучич: премьеры Чехии и Польши недалеки от истины, говоря, что Европу ждет "ад"

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БЕЛГРАД, 19 сен - ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский президент в пятницу принял участие в саммите государств Карпатского региона на Украине. По его словам, это нужно для развития, экономических торговых связей и инфраструктуры стран-участников инициативы в нынешних условиях.
"Премьер Чехии... и Польши сделали заявления о том, что нас ждет "ад" в Европе и, судя по ценам нефти и газа, они недалеки от истины. Когда видите, каковы цены топлива в Германии, Австрии, вам ясно, что мы сталкиваемся с большими проблемами, поэтому должны будем сегодня принимать дополнительные решения и выделять еще топлива, особенно дизеля, из наших резервов", - сказал Вучич в видеобращении в Instagram*.
Министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка.
Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов.
Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил лицензию на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL до 30 сентября.

* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская
 
ГазЧЕХИЯПОЛЬШАЕВРОПААлександр ВучичДональд ТускInstagramMOL
 
 
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