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Более 3 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 3 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - 19.09.2026, ПРАЙМ

Более 3 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более трех миллионов избирателей уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу, следует из данных портала... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T11:09+0300

2026-09-19T11:09+0300

2026-09-19T11:09+0300

общество

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Более трех миллионов избирателей уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу, следует из данных портала дистанционного электронного голосования.В ДЭГ на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу принято 3 000 316 бюллетеней, по одномандатным избирательным округам - 2 980 783.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 проходит в рекордном количестве субъектов - в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн.

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общество , россия, владимир путин, госдума