Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке - 19.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260919/vybory-873465550.html
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке - 19.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T11:41+0300
2026-09-19T11:41+0300
технологии
россия
элла памфилова
цик
госдума
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873465550.jpg?1789807306
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении всей ночи подвергалась непрерывным и интенсивным атакам. По ее словам, атака не прекратилась и к утру, она отличается масштабностью и высокой мощностью.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие для страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, элла памфилова, цик, госдума, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Владимир Путин
11:41 19.09.2026
 
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке

Памфилова заявила, что атака на московскую систему ДЭГ носит масштабный характер

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении всей ночи подвергалась непрерывным и интенсивным атакам. По ее словам, атака не прекратилась и к утру, она отличается масштабностью и высокой мощностью.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие для страны.
 
ТехнологииРОССИЯЭлла ПамфиловаЦИКГосдумаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала