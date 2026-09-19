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Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке

Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке - 19.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T11:41+0300

2026-09-19T11:41+0300

2026-09-19T11:41+0300

технологии

россия

элла памфилова

цик

госдума

владимир путин

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении всей ночи подвергалась непрерывным и интенсивным атакам. По ее словам, атака не прекратилась и к утру, она отличается масштабностью и высокой мощностью.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие для страны.

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технологии, россия, элла памфилова, цик, госдума, владимир путин