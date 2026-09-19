https://1prime.ru/20260919/vybory-873465550.html
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке - 19.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T11:41+0300
2026-09-19T11:41+0300
2026-09-19T11:41+0300
технологии
россия
элла памфилова
цик
госдума
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873465550.jpg?1789807306
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК сообщила, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении всей ночи подвергалась непрерывным и интенсивным атакам. По ее словам, атака не прекратилась и к утру, она отличается масштабностью и высокой мощностью.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие для страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, элла памфилова, цик, госдума, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Владимир Путин
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной атаке
Памфилова заявила, что атака на московскую систему ДЭГ носит масштабный характер