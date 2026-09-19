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Более 2,4 млн человек проголосовали на выборах в ГД в Москве

Более 2,4 млн человек проголосовали на выборах в ГД в Москве - 19.09.2026, ПРАЙМ

Более 2,4 млн человек проголосовали на выборах в ГД в Москве

Более 2,4 миллиона человек на текущий момент стали участниками голосования на выборах депутатов Государственной Думы в столице, сообщается на сайте... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T11:45+0300

2026-09-19T11:45+0300

2026-09-19T11:45+0300

общество

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москва

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Более 2,4 миллиона человек на текущий момент стали участниками голосования на выборах депутатов Государственной Думы в столице, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.Согласно сообщению, в столице за ночь, с закрытия избирательных участков 18 сентября в 20.00 и до их открытия 19 сентября в 08.00, отдали голоса онлайн на elec.mos.ru около 100 тысяч человек."Всего на текущий момент участниками голосования в столице стали более 2,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев напомнил, что жители столицы могут воспользоваться своим избирательным правом множеством способов."Проголосовать дистанционно, на участке с помощью терминала или бумажным бюллетенем. Голос каждого горожанина важен и будет учтен", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что, если избиратели столкнулись со сложностями в волеизъявлении, они могут обратиться в Общественный штаб, который открыт к разбору всех ситуаций и готов к своевременному реагированию на них.Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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