https://1prime.ru/20260919/vybory-873466365.html
Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК
Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК - 19.09.2026, ПРАЙМ
Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:41+0300
2026-09-19T12:41+0300
2026-09-19T12:41+0300
россия
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873466365.jpg?1789810902
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе уже превысила 70%. Об этом он заявил в ходе международной конференции "Выборы в период турбулентности".По словам Булаева, граждане, записавшиеся на ДЭГ, активно реализуют свое право голоса. Он также напомнил, что традиционно явка на дистанционном голосовании составляет более 90%.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК
Записавшиеся на ДЭГ граждане активно голосуют, заявил Булаев на конференции
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе уже превысила 70%. Об этом он заявил в ходе международной конференции "Выборы в период турбулентности".
По словам Булаева, граждане, записавшиеся на ДЭГ, активно реализуют свое право голоса. Он также напомнил, что традиционно явка на дистанционном голосовании составляет более 90%.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин
ранее называл предстоящие выборы в Госдуму
важнейшим внутриполитическим событием страны.