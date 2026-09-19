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Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК

Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК - 19.09.2026, ПРАЙМ

Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70% — ЦИК

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T12:41+0300

2026-09-19T12:41+0300

2026-09-19T12:41+0300

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе уже превысила 70%. Об этом он заявил в ходе международной конференции "Выборы в период турбулентности".По словам Булаева, граждане, записавшиеся на ДЭГ, активно реализуют свое право голоса. Он также напомнил, что традиционно явка на дистанционном голосовании составляет более 90%.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, владимир путин, госдума