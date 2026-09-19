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Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - 19.09.2026, ПРАЙМ
Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
По данным сервиса по наблюдению за голосованием, к середине второго дня выборов депутатов Государственной Думы в Москве в дистанционном электронном голосовании... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T14:59+0300
2026-09-19T14:59+0300
общество
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сервиса по наблюдению за голосованием, к середине второго дня выборов депутатов Государственной Думы в Москве в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 2,5 миллиона избирателей. При голосовании по федеральному округу было выдано чуть более 2 503 974 бюллетеней, а получено порядка 2 433 570.Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Также можно воспользоваться терминалом на любом избирательном участке. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.
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общество , россия, москва, госдума
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
14:59 19.09.2026
 
Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

К середине второго дня ДЭГ выдано более 2,5 млн бюллетеней, получено около 2,43 млн

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сервиса по наблюдению за голосованием, к середине второго дня выборов депутатов Государственной Думы в Москве в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 2,5 миллиона избирателей. При голосовании по федеральному округу было выдано чуть более 2 503 974 бюллетеней, а получено порядка 2 433 570.
Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Также можно воспользоваться терминалом на любом избирательном участке. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАГосдума
 
 
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