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Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - 19.09.2026, ПРАЙМ

Свыше 2,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

По данным сервиса по наблюдению за голосованием, к середине второго дня выборов депутатов Государственной Думы в Москве в дистанционном электронном голосовании... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T14:59+0300

2026-09-19T14:59+0300

2026-09-19T14:59+0300

общество

россия

москва

госдума

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сервиса по наблюдению за голосованием, к середине второго дня выборов депутатов Государственной Думы в Москве в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 2,5 миллиона избирателей. При голосовании по федеральному округу было выдано чуть более 2 503 974 бюллетеней, а получено порядка 2 433 570.Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Также можно воспользоваться терминалом на любом избирательном участке. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

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общество , россия, москва, госдума