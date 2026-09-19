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Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск
Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск - 19.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск
Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:06 по... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T15:11+0300
2026-09-19T15:11+0300
2026-09-19T15:11+0300
общество
владимир путин
госдума
выборы
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:06 по московскому времени субботы достигла 35,55%. Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.
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общество , владимир путин, госдума, выборы
Общество , Владимир Путин, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск
Голосование на выборы в ГД продлится до 20 сентября, всего замещается 20,7 тыс. мандатов