https://1prime.ru/20260919/vybory-873467963.html

Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск

Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск - 19.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму превысила 35% к 15:06 мск

Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:06 по... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T15:11+0300

2026-09-19T15:11+0300

2026-09-19T15:11+0300

общество

владимир путин

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873467963.jpg?1789819916

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:06 по московскому времени субботы достигла 35,55%. Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, госдума, выборы