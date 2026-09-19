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Более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах, 302 тысячи — на бумаге - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах, 302 тысячи — на бумаге
Более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах, 302 тысячи — на бумаге - 19.09.2026, ПРАЙМ
Более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах, 302 тысячи — на бумаге
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на дневном брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщил,... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T15:43+0300
2026-09-19T15:43+0300
общество
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на дневном брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщил, что к настоящему моменту в столице проголосовали более 2,8 миллиона избирателей. Из них порядка 302 тысяч воспользовались бумажными бюллетенями, а 2 514 000 человек отдали голоса электронно и дистанционно-электронно.Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Кроме того, проголосовать электронно можно через терминал на любом избирательном участке. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
15:43 19.09.2026
 
Более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах, 302 тысячи — на бумаге

Реут: 2,5 млн проголосовали на выборах в ГД электронно, 302 тысячи — бумажными бюллетенями

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на дневном брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщил, что к настоящему моменту в столице проголосовали более 2,8 миллиона избирателей. Из них порядка 302 тысяч воспользовались бумажными бюллетенями, а 2 514 000 человек отдали голоса электронно и дистанционно-электронно.
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Кроме того, проголосовать электронно можно через терминал на любом избирательном участке. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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