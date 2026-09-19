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Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02%

Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02% - 19.09.2026, ПРАЙМ

Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02%

Избирательная комиссия Московской области обнародовала данные о явке на 15:00 мск субботы. В целом по региону она достигла 33,02%. На избирательных участках... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T15:46+0300

2026-09-19T15:46+0300

2026-09-19T15:46+0300

общество

московская область

выборы

госдума

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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — ПРАЙМ. Избирательная комиссия Московской области обнародовала данные о явке на 15:00 мск субботы. В целом по региону она достигла 33,02%. На избирательных участках проголосовали 26,60% избирателей, тогда как явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 80,60%.В Подмосковье зарегистрировано свыше 6,1 миллиона избирателей, из них 732 тысячи подали заявления на участие в ДЭГ.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование проходит три дня — 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо федеральной кампании проходят выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.

московская область

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общество , московская область, выборы, госдума