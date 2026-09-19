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Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02% - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02%
Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02% - 19.09.2026, ПРАЙМ
Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02%
Избирательная комиссия Московской области обнародовала данные о явке на 15:00 мск субботы. В целом по региону она достигла 33,02%. На избирательных участках... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T15:46+0300
2026-09-19T15:46+0300
общество
московская область
выборы
госдума
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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — ПРАЙМ. Избирательная комиссия Московской области обнародовала данные о явке на 15:00 мск субботы. В целом по региону она достигла 33,02%. На избирательных участках проголосовали 26,60% избирателей, тогда как явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 80,60%.В Подмосковье зарегистрировано свыше 6,1 миллиона избирателей, из них 732 тысячи подали заявления на участие в ДЭГ.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование проходит три дня — 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо федеральной кампании проходят выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.
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общество , московская область, выборы, госдума
Общество , Московская область, Выборы, Госдума
15:46 19.09.2026
 
Явка в Подмосковье на 15:00 субботы составила 33,02%

В Подмосковье 6,1 миллиона избирателей, 732 тысячи из них подали заявления на ДЭГ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк%Подсчет голосов на выборах
%Подсчет голосов на выборах - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — ПРАЙМ. Избирательная комиссия Московской области обнародовала данные о явке на 15:00 мск субботы. В целом по региону она достигла 33,02%. На избирательных участках проголосовали 26,60% избирателей, тогда как явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 80,60%.
В Подмосковье зарегистрировано свыше 6,1 миллиона избирателей, из них 732 тысячи подали заявления на участие в ДЭГ.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование проходит три дня — 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо федеральной кампании проходят выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.
 
ОбществоМосковская областьВыборыГосдума
 
 
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