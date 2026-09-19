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Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40 - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40
Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40 - 19.09.2026, ПРАЙМ
Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40
По данным сайта Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:40 по московскому времени... | 19.09.2026, ПРАЙМ
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россия
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:40 по московскому времени составила 35,26%. Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, москва, владимир путин, госдума
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
15:50 19.09.2026
 
Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40

Явка в Москве на выборах в Госдуму достигла 35,26% к 15:40

© РИА Новости . Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Мария Сибирякова
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:40 по московскому времени составила 35,26%.
Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
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