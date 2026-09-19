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Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40

Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40 - 19.09.2026, ПРАЙМ

Данные ЦИК: явка в Москве превысила 35% к 15:40

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:40 по московскому времени... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T15:50+0300

2026-09-19T15:50+0300

2026-09-19T15:50+0300

россия

москва

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:40 по московскому времени составила 35,26%. Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, москва, владимир путин, госдума