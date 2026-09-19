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Захарова: всего за рубежом проголосовали 23 378 человек
Захарова: всего за рубежом проголосовали 23 378 человек - 19.09.2026, ПРАЙМ
Захарова: всего за рубежом проголосовали 23 378 человек
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Вести" сообщила, что на текущий момент за рубежом на выборах в Государственную Думу проголосовали 23... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T16:24+0300
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Вести" сообщила, что на текущий момент за рубежом на выборах в Государственную Думу проголосовали 23 378 российских граждан. По ее словам, уже проведено 107 досрочных выездных голосований.Захарова уточнила, что указанное число включает как досрочное голосование, так и голосование на избирательных участках в посольствах и генеральных консульствах. Она отметила, что подсчет продолжается, и пообещала информировать дополнительно.
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россия, мария захарова, мид рф, общество , госдума, выборы
РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, Общество , Госдума, Выборы
Захарова: всего за рубежом проголосовали 23 378 человек
МИД: более 23 тыс россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму