Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов
Шаповалов: атаки на ДЭГ безрезультатны, во второй день выборов в ГД явка на 10% выше
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Член Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов в ходе пресс-брифинга в ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами заявил, что попытки кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не приносят результата. По его словам, избирательный процесс идет в соответствии с установленными нормами.
Шаповалов сообщил о диверсиях на Дальнем Востоке, последствия которых уже устранены, а связь восстановлена. Он также отметил масштабные кибератаки на информационные ресурсы, включая московскую систему ДЭГ, назвав их очень серьезными, но подчеркнул, что они не дают никакого эффекта. Попытки атак предпринимались и на приграничные территории, и на исторические регионы, однако электоральный процесс не был нарушен.
Кроме того, член ОП РФ указал, что избиратели проявляют высокую активность: количество проголосовавших во второй день выборов примерно на 10% превышает показатели первого дня.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Госдуму работает в Общественной палате РФ все дни голосования. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером центра.