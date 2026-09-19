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Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов
Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов - 19.09.2026, ПРАЙМ
Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов
Член Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов в ходе пресс-брифинга в ситуационном центре по общественному наблюдению | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T18:25+0300
2026-09-19T18:25+0300
технологии
россия
общество
дальний восток
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Член Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов в ходе пресс-брифинга в ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами заявил, что попытки кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не приносят результата. По его словам, избирательный процесс идет в соответствии с установленными нормами.Шаповалов сообщил о диверсиях на Дальнем Востоке, последствия которых уже устранены, а связь восстановлена. Он также отметил масштабные кибератаки на информационные ресурсы, включая московскую систему ДЭГ, назвав их очень серьезными, но подчеркнул, что они не дают никакого эффекта. Попытки атак предпринимались и на приграничные территории, и на исторические регионы, однако электоральный процесс не был нарушен.Кроме того, член ОП РФ указал, что избиратели проявляют высокую активность: количество проголосовавших во второй день выборов примерно на 10% превышает показатели первого дня.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Госдуму работает в Общественной палате РФ все дни голосования. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером центра.
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технологии, россия, общество , дальний восток, владимир путин, госдума
Технологии, РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, Владимир Путин, Госдума
18:25 19.09.2026
 
Общественная палата: кибератаки на систему ДЭГ не влияют на ход выборов

Шаповалов: атаки на ДЭГ безрезультатны, во второй день выборов в ГД явка на 10% выше

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Член Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов в ходе пресс-брифинга в ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами заявил, что попытки кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не приносят результата. По его словам, избирательный процесс идет в соответствии с установленными нормами.
Шаповалов сообщил о диверсиях на Дальнем Востоке, последствия которых уже устранены, а связь восстановлена. Он также отметил масштабные кибератаки на информационные ресурсы, включая московскую систему ДЭГ, назвав их очень серьезными, но подчеркнул, что они не дают никакого эффекта. Попытки атак предпринимались и на приграничные территории, и на исторические регионы, однако электоральный процесс не был нарушен.
Кроме того, член ОП РФ указал, что избиратели проявляют высокую активность: количество проголосовавших во второй день выборов примерно на 10% превышает показатели первого дня.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Госдуму работает в Общественной палате РФ все дни голосования. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером центра.
 
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