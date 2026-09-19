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Явка на выборах в Госдуму достигла 40% к 18:15 мск - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Госдуму достигла 40% к 18:15 мск
Явка на выборах в Госдуму достигла 40% к 18:15 мск - 19.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму достигла 40% к 18:15 мск
Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 18:15 по... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T18:28+0300
2026-09-19T18:28+0300
общество
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 18:15 по московскому времени составила 40,01%. Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования начались 18 сентября и продлятся три дня, завершившись 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.
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общество , владимир путин, госдума
Общество , Владимир Путин, Госдума
18:28 19.09.2026
 
Явка на выборах в Госдуму достигла 40% к 18:15 мск

Данные ЦИК: явка на выборы в ГД достигла 40% к 18:15, голосование продлится до 20 сентября

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 18:15 по московскому времени составила 40,01%.
Кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ней голосования начались 18 сентября и продлятся три дня, завершившись 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.
 
ОбществоВладимир ПутинГосдума
 
 
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