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ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов - 19.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов
ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов - 19.09.2026, ПРАЙМ
ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов
Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их, заявил постпред РФ при международных... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:37+0300
2026-09-19T10:37+0300
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ВЕНА, 19 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По информации пресс-службы "Росатома", в четверг при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу Курской АЭС-2, энергоблок №1 работает на полной мощности. "Атаки на ядерные объекты стали обычным явлением. Украина наносит по ним удары на регулярной основе. Страны ЕС закрывают на это глаза и де-факто поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие действия", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.
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россия, вена, украина, михаил ульянов, ес, всу, росатом
РОССИЯ, Вена, УКРАИНА, Михаил Ульянов, ЕС, ВСУ, Росатом
10:37 19.09.2026
 
ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: ЕС де-факто поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция.
Атомная электростанция. - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Павел Львов
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ВЕНА, 19 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По информации пресс-службы "Росатома", в четверг при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу Курской АЭС-2, энергоблок №1 работает на полной мощности.
"Атаки на ядерные объекты стали обычным явлением. Украина наносит по ним удары на регулярной основе. Страны ЕС закрывают на это глаза и де-факто поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие действия", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.
 
РОССИЯВенаУКРАИНАМихаил УльяновЕСВСУРосатом
 
 
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