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ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов

ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов - 19.09.2026, ПРАЙМ

ЕС поощряет ВСУ продолжать атаки на ядерные объекты, заявил Ульянов

Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их, заявил постпред РФ при международных... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:37+0300

2026-09-19T10:37+0300

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ВЕНА, 19 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По информации пресс-службы "Росатома", в четверг при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу Курской АЭС-2, энергоблок №1 работает на полной мощности. "Атаки на ядерные объекты стали обычным явлением. Украина наносит по ним удары на регулярной основе. Страны ЕС закрывают на это глаза и де-факто поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие действия", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.

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россия, вена, украина, михаил ульянов, ес, всу, росатом