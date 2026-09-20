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Эксперт рассказал, когда у большинства россиян появится 5G
Эксперт рассказал, когда у большинства россиян появится 5G - 20.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда у большинства россиян появится 5G
Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:40+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. Сейчас 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. "Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-31 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ", - сказал Муртазин РИА Новости. Эксперт уточнил, что смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать 5G, и быть в зоне распространения связи.
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технологии, россия, мобильная связь
Технологии, РОССИЯ, мобильная связь
Эксперт рассказал, когда у большинства россиян появится 5G
Муртазин: сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple.
Сейчас 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.
"Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-31 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ", - сказал Муртазин РИА Новости.
Эксперт уточнил, что смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать 5G, и быть в зоне распространения связи.