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Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году

Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году - 20.09.2026, ПРАЙМ

Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году

Завершение строительства аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде ожидается в 2030 году, контракт на строительные работы планируется подписать в начале 2027... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:20+0300

2026-09-20T17:20+0300

2026-09-20T17:20+0300

новгородская область

росавиация

главгосэкспертиза

аэропорт

россия

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Завершение строительства аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде ожидается в 2030 году, контракт на строительные работы планируется подписать в начале 2027 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Проектная документация по объекту находится на рассмотрении в "Главгосэкспертизе", в начале 2027 года планируется заключение контракта на производство строительно-монтажных работ. После завершения всех мероприятий аэродром сможет получить сертификат соответствия и будет внесен в реестр. Таким образом, до 2030-го года Новгородская область получит свою воздушную гавань", - сказал Ядров, его слова приводятся Росавиацией в пресс-релизе, посвященном рабочему визиту главы ведомства в Новгородскую область. Ход капитального ремонта аэропорта "Кречевицы" стал одной из тем совещания с министром транспорта Андреем Никитиным по реализации инфраструктурных транспортных проектов в регионе. По плану, утвержденному Росавиацией, предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту аэродрома, включая стоянки самолетов, рулежные дорожки и светосигнальное оборудование. Срок реализации работ - 2027-2029 годы, отмечается в пресс-релизе.

новгородская область

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новгородская область, росавиация, главгосэкспертиза, аэропорт, россия