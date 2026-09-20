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Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году
Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году - 20.09.2026, ПРАЙМ
Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году
Завершение строительства аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде ожидается в 2030 году, контракт на строительные работы планируется подписать в начале 2027... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:20+0300
2026-09-20T17:20+0300
новгородская область
росавиация
главгосэкспертиза
аэропорт
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873482868.jpg?1789914044
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Завершение строительства аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде ожидается в 2030 году, контракт на строительные работы планируется подписать в начале 2027 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Проектная документация по объекту находится на рассмотрении в "Главгосэкспертизе", в начале 2027 года планируется заключение контракта на производство строительно-монтажных работ. После завершения всех мероприятий аэродром сможет получить сертификат соответствия и будет внесен в реестр. Таким образом, до 2030-го года Новгородская область получит свою воздушную гавань", - сказал Ядров, его слова приводятся Росавиацией в пресс-релизе, посвященном рабочему визиту главы ведомства в Новгородскую область. Ход капитального ремонта аэропорта "Кречевицы" стал одной из тем совещания с министром транспорта Андреем Никитиным по реализации инфраструктурных транспортных проектов в регионе. По плану, утвержденному Росавиацией, предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту аэродрома, включая стоянки самолетов, рулежные дорожки и светосигнальное оборудование. Срок реализации работ - 2027-2029 годы, отмечается в пресс-релизе.
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новгородская область, росавиация, главгосэкспертиза, аэропорт, россия
Новгородская область, Росавиация, Главгосэкспертиза, аэропорт, РОССИЯ
17:20 20.09.2026
 
Строительство аэропорта в Великом Новгороде завершат в 2030 году

Ядров: строительство аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде завершится в 2030 году

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Завершение строительства аэропорта "Кречевицы" в Великом Новгороде ожидается в 2030 году, контракт на строительные работы планируется подписать в начале 2027 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Проектная документация по объекту находится на рассмотрении в "Главгосэкспертизе", в начале 2027 года планируется заключение контракта на производство строительно-монтажных работ. После завершения всех мероприятий аэродром сможет получить сертификат соответствия и будет внесен в реестр. Таким образом, до 2030-го года Новгородская область получит свою воздушную гавань", - сказал Ядров, его слова приводятся Росавиацией в пресс-релизе, посвященном рабочему визиту главы ведомства в Новгородскую область.
Ход капитального ремонта аэропорта "Кречевицы" стал одной из тем совещания с министром транспорта Андреем Никитиным по реализации инфраструктурных транспортных проектов в регионе.
По плану, утвержденному Росавиацией, предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту аэродрома, включая стоянки самолетов, рулежные дорожки и светосигнальное оборудование. Срок реализации работ - 2027-2029 годы, отмечается в пресс-релизе.
 
Новгородская областьРосавиацияГлавгосэкспертизааэропортРОССИЯ
 
 
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