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"Ашан" после введения временного управления работает в штатном режиме - 20.09.2026, ПРАЙМ
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"Ашан" после введения временного управления работает в штатном режиме
"Ашан" после введения временного управления работает в штатном режиме - 20.09.2026, ПРАЙМ
"Ашан" после введения временного управления работает в штатном режиме
"Ашан" работает в штатном режиме без каких-либо изменений - компания получила письмо от временного управляющего, заинтересованного в сохранении бесперебойной... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T22:24+0300
2026-09-20T22:24+0300
бизнес
владимир путин
ашан
auchan
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Ашан" работает в штатном режиме без каких-либо изменений - компания получила письмо от временного управляющего, заинтересованного в сохранении бесперебойной работы ритейлера, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашана". Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении "Ашана". Там отметили, что получили письмо от гендиректора компании "Л.Е.В. Менеджмент" Андрея Краюшкина, в котором выражается заинтересованность в сохранении компании как единой торговой сети. "Получение письма подтверждаем. Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы", - заключил ритейлер.
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бизнес, владимир путин, ашан, auchan, nestle
Бизнес, Владимир Путин, Ашан, Auchan, Nestle
22:24 20.09.2026
 
"Ашан" после введения временного управления работает в штатном режиме

"Ашан" получил письмо от временного управляющего, заинтересованного в бесперебойной работе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк "Ашан"
Ашан - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. "Ашан" работает в штатном режиме без каких-либо изменений - компания получила письмо от временного управляющего, заинтересованного в сохранении бесперебойной работы ритейлера, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашана".
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
"На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении "Ашана".
Там отметили, что получили письмо от гендиректора компании "Л.Е.В. Менеджмент" Андрея Краюшкина, в котором выражается заинтересованность в сохранении компании как единой торговой сети.
Работа гипермаркета Ашан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление
17 сентября, 20:26
"Получение письма подтверждаем. Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы", - заключил ритейлер.
 
БизнесВладимир ПутинАшанAuchanNestle
 
 
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