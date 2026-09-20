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Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине
Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине - 20.09.2026, ПРАЙМ
Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине
Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что европейцы не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине, поскольку говорят о войне вместо мира, а также... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:24+0300
2026-09-20T17:24+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что европейцы не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине, поскольку говорят о войне вместо мира, а также диагностировал у Европы "ужасную импотенцию". "Это невозможно! Импотенция Европы просто ужасна! Я на днях участвовал в международной конференции по стратегическим исследованиям в Болгарии. Я там прямо заявил, что Европа не хочет говорить о мире, все говорят о войне", - сказал Бабиш в своем очередном воскресном видеообращении к согражданам в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). При этом он отметил, что переговоры по Украине ведет президент США Дональд Трамп. "А где же мирные инициативы Европы?" - задается вопросом чешский премьер. Он пообещал бороться за то, чтобы конфликт как можно скорее завершился. Бабиш в то же время заявил, что наряду со стремлением к миру необходимо вооружаться и быть готовыми к любым неожиданностям. Он подтвердил, что в 2027 году Чехия должна выполнить обязательство перед НАТО о выделении на оборонные нужды 2% ВВП. В этом году бюджет минобороны республики составляет 1,83% ВВП. По этому показателю Чехия вместе с Албанией и Словенией занимает место в арьегарде стран-членов альянса. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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мировая экономика, европа, украина, чехия, дональд трамп, владимир путин, нато, facebook
Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Facebook
17:24 20.09.2026
 
Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине

Премьер Чехии Бабиш: Европа не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что европейцы не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине, поскольку говорят о войне вместо мира, а также диагностировал у Европы "ужасную импотенцию".
"Это невозможно! Импотенция Европы просто ужасна! Я на днях участвовал в международной конференции по стратегическим исследованиям в Болгарии. Я там прямо заявил, что Европа не хочет говорить о мире, все говорят о войне", - сказал Бабиш в своем очередном воскресном видеообращении к согражданам в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
При этом он отметил, что переговоры по Украине ведет президент США Дональд Трамп.
"А где же мирные инициативы Европы?" - задается вопросом чешский премьер.
Он пообещал бороться за то, чтобы конфликт как можно скорее завершился.
Бабиш в то же время заявил, что наряду со стремлением к миру необходимо вооружаться и быть готовыми к любым неожиданностям. Он подтвердил, что в 2027 году Чехия должна выполнить обязательство перед НАТО о выделении на оборонные нужды 2% ВВП.
В этом году бюджет минобороны республики составляет 1,83% ВВП. По этому показателю Чехия вместе с Албанией и Словенией занимает место в арьегарде стран-членов альянса.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Мировая экономикаЕВРОПАУКРАИНАЧЕХИЯДональд ТрампВладимир ПутинНАТОFacebook
 
 
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