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Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине

Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине - 20.09.2026, ПРАЙМ

Бабиш заявил об импотенции Европы из-за ее роли в конфликте на Украине

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что европейцы не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине, поскольку говорят о войне вместо мира, а также... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:24+0300

2026-09-20T17:24+0300

2026-09-20T17:24+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что европейцы не в состоянии добиться завершения конфликта на Украине, поскольку говорят о войне вместо мира, а также диагностировал у Европы "ужасную импотенцию". "Это невозможно! Импотенция Европы просто ужасна! Я на днях участвовал в международной конференции по стратегическим исследованиям в Болгарии. Я там прямо заявил, что Европа не хочет говорить о мире, все говорят о войне", - сказал Бабиш в своем очередном воскресном видеообращении к согражданам в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). При этом он отметил, что переговоры по Украине ведет президент США Дональд Трамп. "А где же мирные инициативы Европы?" - задается вопросом чешский премьер. Он пообещал бороться за то, чтобы конфликт как можно скорее завершился. Бабиш в то же время заявил, что наряду со стремлением к миру необходимо вооружаться и быть готовыми к любым неожиданностям. Он подтвердил, что в 2027 году Чехия должна выполнить обязательство перед НАТО о выделении на оборонные нужды 2% ВВП. В этом году бюджет минобороны республики составляет 1,83% ВВП. По этому показателю Чехия вместе с Албанией и Словенией занимает место в арьегарде стран-членов альянса. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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мировая экономика, европа, украина, чехия, дональд трамп, владимир путин, нато, facebook