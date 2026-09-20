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Глава Минфина США встретился с вице-премьером Китая
Глава Минфина США встретился с вице-премьером Китая - 20.09.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина США встретился с вице-премьером Китая
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в воскресенье о встрече с вице-премьером Китая Хи Лифэном, в ходе которой стороны обсудили экономическое и торговое... | 20.09.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в воскресенье о встрече с вице-премьером Китая Хи Лифэном, в ходе которой стороны обсудили экономическое и торговое сотрудничество. "В Нью-Йорке вице-премьер Хи Лифэн и я продолжаем обсуждать экономические и торговые отношения между США и Китаем", - написал Бессент в соцсети Х. Он подчеркнул, что переговоры прошли в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. "Эти переговоры помогут заложить основу для президента Трампа в продвижении экономических интересов Америки и обеспечении результата для американского народа", - добавил Бессент. Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств.Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
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мировая экономика, сша, китай, нью-йорк, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Нью-Йорк, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Глава Минфина США встретился с вице-премьером Китая
Министр финансов США Бессент встретился с вице-премьером Китая Хи Лифэном
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в воскресенье о встрече с вице-премьером Китая Хи Лифэном, в ходе которой стороны обсудили экономическое и торговое сотрудничество.
"В Нью-Йорке вице-премьер Хи Лифэн и я продолжаем обсуждать экономические и торговые отношения между США и Китаем", - написал Бессент в соцсети Х.
Он подчеркнул, что переговоры прошли в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Эти переговоры помогут заложить основу для президента Трампа в продвижении экономических интересов Америки и обеспечении результата для американского народа", - добавил Бессент.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.