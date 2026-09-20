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В Подмосковье при атаке БПЛА погибли два человека

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли два человека - 20.09.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли два человека

Два человека погибли в Подмосковье в результате атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:15+0300

2026-09-20T11:15+0300

2026-09-20T11:15+0300

происшествия

общество

московская область

андрей воробьев

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ОДИНЦОВО, 20 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли в Подмосковье в результате атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Сил пережить эту тяжелую утрату", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс". Он уточнил, что в результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей, 15 пострадавших госпитализированы."Параллельно начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход - фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление", - добавил Воробьев.В воскресенье губернатор сообщил, что за ночь регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Повреждены частные дома в Раменском, Коломне, Егорьевске, Истре, многоквартирные - в Ленинском, Котельниках и Лыткарино. Кроме того, беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве.

московская область

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общество , московская область, андрей воробьев