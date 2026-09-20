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Британские консерваторы обвинили власти в вытеснении бизнесменов из страны

Британские консерваторы обвинили власти в вытеснении бизнесменов из страны - 20.09.2026, ПРАЙМ

Британские консерваторы обвинили власти в вытеснении бизнесменов из страны

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок обвинила власти в вытеснении из страны бизнесменов и состоятельных налогоплательщиков. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T14:10+0300

2026-09-20T14:10+0300

2026-09-20T14:10+0300

мировая экономика

великобритания

северное море

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ЛОНДОН, 20 сен - ПРАЙМ. Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок обвинила власти в вытеснении из страны бизнесменов и состоятельных налогоплательщиков. "Лейбористская партия ясно дала понять состоятельным людям, что им не рады в Великобритании… При (премьер-министре - ред.) Энди Бернеме Великобритания превращается во враждебную среду для тех самых людей, которые необходимы нам для создания рабочих мест и процветания", - написала Баденок в статье для издания Daily Mail. Политик напомнила, что правящая партия обсуждает введение налога на богатство и на особняки. По ее мнению, богатые люди "голосуют ногами", решая покинуть Великобританию и превращая ее в страну, где к предпринимателям относятся как к дойным коровам. "Лейбористы могут сколько угодно недолюбливать миллиардеров. Но когда человек, платящий 330 миллионов фунтов стерлингов в год в виде налогов, покидает Великобританию, …минфину не перестают быть нужны эти 330 миллионов фунтов стерлингов", - написала она. Баденок также связала высокий уровень безработицы среди молодежи с "безрассудными повышением налогов и бюрократическими проволочками". Она предложила помочь британскому бизнесу, начав добычу нефти и газа в Северном море и отменить налог на прибыль от энергоресурсов. "Когда лейбористы в очередной раз потянутся за кредитной картой налогоплательщиков и обнаружат, что она отклонена, они оглянутся и спросят, куда делись все деньги. Тогда они лицом к лицу столкнутся с неудобной правдой: правительство само их оттолкнуло", - заключила политик.

великобритания

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мировая экономика, великобритания, северное море