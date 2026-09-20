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В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74% - 20.09.2026, ПРАЙМ
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В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74%
В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74% - 20.09.2026, ПРАЙМ
В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74%
Газохранилища в Чехии на середину сентября заполнены на 74%, что на 20% меньше, чем было год назад, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:18+0300
2026-09-20T17:18+0300
энергетика
газ
чехия
европа
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ПРАГА, 20 сен – ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии на середину сентября заполнены на 74%, что на 20% меньше, чем было год назад, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. "Запасы газа в республике на середину сентября составили 74%. Это примерно на 20% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за ситуации с текущими рыночными ценами закупать газ приходится с осторожностью", - сказал Гавличек, чьи слова приводит агентство ЧТК. В то же время, как утверждает министр, угрозы нехватки газа зимой нет. "В настоящее время проблем с объемом газа в Европе нет, проблема в цене. Те, кто сейчас приобретает газ осторожно, получают его по более низким ценам. Зимний контракт сейчас ниже текущих цен", - сказал Гавличек. По данным ЧТК, замедление пополнения запасов газа является результатом роста биржевых цен на газ. Оптовая цена на газ для европейского рынка на этой неделе выросла до максимума более чем три года. Рынок реагирует на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и сокращение поставок газа в Европу.
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газ, чехия, европа
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА
17:18 20.09.2026
 
В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74%

Гавличек: газохранилища в Чехии на середину сентября заполнены на 74%

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ПРАГА, 20 сен – ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии на середину сентября заполнены на 74%, что на 20% меньше, чем было год назад, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
"Запасы газа в республике на середину сентября составили 74%. Это примерно на 20% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за ситуации с текущими рыночными ценами закупать газ приходится с осторожностью", - сказал Гавличек, чьи слова приводит агентство ЧТК.
В то же время, как утверждает министр, угрозы нехватки газа зимой нет.
"В настоящее время проблем с объемом газа в Европе нет, проблема в цене. Те, кто сейчас приобретает газ осторожно, получают его по более низким ценам. Зимний контракт сейчас ниже текущих цен", - сказал Гавличек.
По данным ЧТК, замедление пополнения запасов газа является результатом роста биржевых цен на газ. Оптовая цена на газ для европейского рынка на этой неделе выросла до максимума более чем три года. Рынок реагирует на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и сокращение поставок газа в Европу.
 
ЭнергетикаГазЧЕХИЯЕВРОПА
 
 
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