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Явка на ДЭГ достигла 85% - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на ДЭГ достигла 85%
Явка на ДЭГ достигла 85% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Явка на ДЭГ достигла 85%
Уже 3,4 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило Минцифры России. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:35+0300
2026-09-20T10:35+0300
россия
технологии
минцифры
госдума
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Уже 3,4 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило Минцифры России. "Явка на ДЭГ достигла 85%. В России идет третий день голосования на выборах разных уровней. Явка на дистанционном электронном голосовании достигла 85%. На 9:55 мск свой выбор на платформе сделали 3,4 миллиона зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в топ регионов по количеству голосов на 9.55 мск входят Новгородская область, Смоленская область, Республика Марий Эл, Магаданская область и Чувашия. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, технологии, минцифры, госдума, выборы
РОССИЯ, Технологии, Минцифры, Госдума, Выборы
10:35 20.09.2026
 
Явка на ДЭГ достигла 85%

Минцифры: 3,4 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Уже 3,4 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило Минцифры России.
"Явка на ДЭГ достигла 85%. В России идет третий день голосования на выборах разных уровней. Явка на дистанционном электронном голосовании достигла 85%. На 9:55 мск свой выбор на платформе сделали 3,4 миллиона зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ регионов по количеству голосов на 9.55 мск входят Новгородская область, Смоленская область, Республика Марий Эл, Магаданская область и Чувашия.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
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