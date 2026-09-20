https://1prime.ru/20260920/deg-873476897.html

Более трех миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Москве

Более трех миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Москве - 20.09.2026, ПРАЙМ

Более трех миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Москве

Более трех миллионов избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в Москве, следует из... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:50+0300

2026-09-20T12:50+0300

2026-09-20T12:50+0300

россия

москва

госдума

выборы

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873476897.jpg?1789897805

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более трех миллионов избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. По данным сайта, при голосовании по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва выдано 3 000 120 бюллетеней, получено - 2 909 616 бюллетеней. Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 пятницы до 19.59 воскресенья. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, госдума, выборы, общество