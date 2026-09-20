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Более 3,5 миллиона человек проголосовали по федеральному округу онлайн

Более 3,5 миллиона человек проголосовали по федеральному округу онлайн - 20.09.2026, ПРАЙМ

Более 3,5 миллиона человек проголосовали по федеральному округу онлайн

Более трех с половиной миллионов избирателей уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу, следует из данных... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T13:30+0300

2026-09-20T13:30+0300

2026-09-20T13:30+0300

общество

владимир путин

госдума

выборы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более трех с половиной миллионов избирателей уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу, следует из данных портала дистанционного электронного голосования. В ДЭГ на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу принято 3 500 034 бюллетеней, по одномандатным избирательным округам - 3 477 965. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 проходит в рекордном количестве субъектов - в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , владимир путин, госдума, выборы