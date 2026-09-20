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В МГИК заявили о масштабных хакерских атаках на московскую систему ДЭГ
В МГИК заявили о масштабных хакерских атаках на московскую систему ДЭГ - 20.09.2026, ПРАЙМ
В МГИК заявили о масштабных хакерских атаках на московскую систему ДЭГ
Масштабные хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Москвы и электронный список избирателей продолжаются, заявил заместитель... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T16:45+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Масштабные хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Москвы и электронный список избирателей продолжаются, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут."Масштабные хакерские атаки продолжаются. Воздействовать пытаются на систему электронного голосования московскую, на электронный список избирателей, который отвечает в том числе и за выдачу бумажных бюллетеней, за идентификацию избирателей", - сказал Реут на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Он также отметил, что у некоторых избирателей при голосовании на участках могли происходить небольшие задержки, но все они исправлялись техническими специалистами.Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города.Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Выборы
В МГИК заявили о масштабных хакерских атаках на московскую систему ДЭГ
Зампред МГИК Реут заявил о масштабных хакерских атаках на систему ДЭГ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Масштабные хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Москвы и электронный список избирателей продолжаются, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Масштабные хакерские атаки продолжаются. Воздействовать пытаются на систему электронного голосования московскую, на электронный список избирателей, который отвечает в том числе и за выдачу бумажных бюллетеней, за идентификацию избирателей", - сказал Реут на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Он также отметил, что у некоторых избирателей при голосовании на участках могли происходить небольшие задержки, но все они исправлялись техническими специалистами.
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города.
Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.