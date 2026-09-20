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ДЭГ не должен заменять иные формы голосования, заявили в СПЧ
ДЭГ не должен заменять иные формы голосования, заявили в СПЧ - 20.09.2026, ПРАЙМ
ДЭГ не должен заменять иные формы голосования, заявили в СПЧ
Дистанционное электронное голосование не должно заменять иных форм волеизъявления граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T18:45+0300
2026-09-20T18:45+0300
2026-09-20T18:45+0300
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владимир путин
цик
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выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дистанционное электронное голосование не должно заменять иных форм волеизъявления граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Глава СПЧ в ходе своего выступления в информационном центре ЦИК России отметил, что Совет всегда поддерживал такую инновацию, как электронное дистанционное голосование. "При этом мы всегда обращаем внимание, что выбор способа голосования - это право гражданина. Нужно сохранять по-прежнему разные варианты голосования, и гражданин, избиратель должен сам решать, что ему удобно: голосовать из дома, прийти на участок и проголосовать на терминале, проголосовать с помощью бюллетеня и так далее", - сказал Фадеев. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, владимир путин, цик, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ЦИК, Госдума, Выборы
ДЭГ не должен заменять иные формы голосования, заявили в СПЧ
Фадеев: дистанционное электронное голосование не должно заменять иные формы голосования
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дистанционное электронное голосование не должно заменять иных форм волеизъявления граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ в ходе своего выступления в информационном центре ЦИК России отметил, что Совет всегда поддерживал такую инновацию, как электронное дистанционное голосование.
"При этом мы всегда обращаем внимание, что выбор способа голосования - это право гражданина. Нужно сохранять по-прежнему разные варианты голосования, и гражданин, избиратель должен сам решать, что ему удобно: голосовать из дома, прийти на участок и проголосовать на терминале, проголосовать с помощью бюллетеня и так далее", - сказал Фадеев.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.