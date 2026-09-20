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Явка на платформе ДЭГ достигла 90%

Явка на платформе ДЭГ достигла 90% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Явка на платформе ДЭГ достигла 90%

Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%, сообщило Минцифры. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T18:00+0300

2026-09-20T18:00+0300

2026-09-20T18:00+0300

россия

госдума

минцифры

выборы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%, сообщило Минцифры. "Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%", - говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что те, кто не успел проголосовать, еще могут сделать это - голосование продлится до 20.00 по местному времени. "На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор к 17:35 мск сделали уже 3,6 миллиона человек", - добавляется в сообщении.Ведомство уточнило, что в топ регионов по количеству голосов вошли Новгородская область, Республика Марий Эл, Смоленская область, Чувашия и Удмуртская Республика.ДЭГ применяется на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах в 32 регионах. Проголосовать могут те, кто заранее выбрал этот способ на "Госуслугах". Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума, минцифры, выборы